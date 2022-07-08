Володин нацелился запретить пропаганду нетрадиционных ценностей

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин высказался в своем Telegram-канале в пользу запрета в России пропаганды нетрадиционных ценностей. На соответствующие рассуждения депутата сподвигло празднование Дня семьи, любви и верности, который в этом году впервые официально отмечается в России.

В своем посте Володин выразил радость по поводу получения праздником официального статуса и заявил о необходимости укреплять институт семьи и окружать близких заботой и вниманием.

Однако на этом спикер не остановился, посвятив вторую часть поста рассуждениям о традиционных ценностях. "С выходом из Совета Европы ушли в прошлое требования узаконить в России однополые браки, — сообщил он подписчикам. — Попытки навязать нашему обществу чуждые ценности провалились".

"Правильно ввести запрет пропаганды нетрадиционных ценностей", — резюмировал парламентарий без уточнения, что именно надлежит понимать под такой пропагандой.

В начале июня Володин направил в профильный комитет Госдумы проект закона о запрещении "пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений" среди россиян всех возрастов, а не только несовершеннолетних.