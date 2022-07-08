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Голикова: За неделю в России стало на восемь тысяч безработных меньше

фото ЗакС политика Голикова: За неделю в России стало на восемь тысяч безработных меньше

Вице-премьер Татьяна Голикова провела очередное заседание межведомственной рабочей группы для реагирования на ситуацию на рынке труда, известили 8 июля в пресс-службе правительства. По ее словам, к понедельнику в стране снизилось количество официально зарегистрированных безработных, а вместе с ними и сотрудников в простое или же работающих неполный день.

Так, согласно данным вице-премьера, в период с 27 июня по 4 июля безработица в стране уменьшилась на 7,8 тысячи человек, составив в итоге 687 тысяч граждан. Количество сотрудников в режиме неполного рабочего дня сократилось со 130,1 тысячи до 128,7 тысячи человек. Что касается работников в простое, то их количество уменьшилось на 2,5 тысячи человек, составив в итоге 120,6 тысячи граждан.

Ранее стало известно о продлении до середины июля режима простоя на Тихвинском вагоностроительном заводе.


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