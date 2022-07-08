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Помощник главы МВД Умнов обжаловал свой арест

фото ЗакС политика Помощник главы МВД Умнов обжаловал свой арест

Помощник главы МВД, ранее возглавлявший петербургский главк генерал-лейтенант Сергей Умнов обжаловал назначенный ему арест по делу о злоупотреблении полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ), сообщило 8 июля РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Басманного суда Москвы.

"В суде зарегистрирована апелляционная жалоба в защиту Умнова", — цитирует агентство судебную пресс-службу. При этом дата рассмотрения жалобы пока не назначена.

Защита намерена просить о замене назначенной Умнову меры пресечения домашним арестом либо же любой иной, не связанной с содержанием под стражей.

Ранее Басманный суд Москвы арестовал Умнова на два месяца. Его вместе с тремя другими фигурантами дела подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, последнее выразилось в использовании в личных целях средств Фонда содействия программам ГУВД по Петербургу и Ленобласти.


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