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В России появится сервис мониторинга льготных программ кредитования бизнеса

фото ЗакС политика В России появится сервис мониторинга льготных программ кредитования бизнеса

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о внедрении информационного сервиса по мониторингу мер господдержки, включая льготное кредитование бизнеса, известила 9 июля пресс-служба правительства.

"Новый информационный сервис позволит консолидировать сведения по льготным займам бизнесу, выдаваемым кредитными организациями в рамках различных государственных программ", — говорится в сообщении на сайте кабмина. Ожидается, что он заработает на базе блокчейн-платформы Федеральной налоговой службы. Сейчас к ней подключены около 70 кредитных организаций, которые вместе выдали займы 1,4 тысячи компаний.

Предполагается, что банки будут передавать информацию о заявках по кредитам и выданных займах не только в профильные министерства, но также в ФНС. "Сбор и обработка данных будет идти в режиме онлайн, что значительно упростит и ускорит анализ доступности таких инструментов поддержки и их эффективности. Также сервис будет интересен и в регионах: его запуск в том числе ответ на запрос региональных властей", — добавили в пресс-службе правительства.

Накануне Совет Федерации одобрил предоставление правительству прав на применение спецмер в экономике.


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