ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 12:20

Безымянный сквер на Петроградской стороне нарекли в честь Рудольфа Фурманова

фото ЗакС политика Безымянный сквер на Петроградской стороне нарекли в честь Рудольфа Фурманова

Губернатор Александр Беглов подписал постановление о присвоении безымянному скверу на Петроградской стороне имени артиста Рудольфа Фурманова, известила 9 июля пресс-служба градоначальника. Речь идет о зеленой зоне на пересечении Каменноостровского проспекта и Песочной набережной.

Соответствующее решение было принято в начале апреля на заседании Топонимической комиссии. Тогда же сообщалось о рекомендации назвать сквер в Московском районе именем погибшего министра МЧС Евгения Зиничева.

Рудольф Фурманов — народный артист Российской Федерации, основатель и художественный руководитель театра "Русская антреприза" имени Андрея Миронова. За свою жизнь он сыграл более 80 ролей в кино и театре, скончался 9 апреля 2021 года в возрасте 82 лет.

Фото: unsplash


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости9 июля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама