Безымянный сквер на Петроградской стороне нарекли в честь Рудольфа Фурманова

Губернатор Александр Беглов подписал постановление о присвоении безымянному скверу на Петроградской стороне имени артиста Рудольфа Фурманова, известила 9 июля пресс-служба градоначальника. Речь идет о зеленой зоне на пересечении Каменноостровского проспекта и Песочной набережной.

Соответствующее решение было принято в начале апреля на заседании Топонимической комиссии. Тогда же сообщалось о рекомендации назвать сквер в Московском районе именем погибшего министра МЧС Евгения Зиничева.

Рудольф Фурманов — народный артист Российской Федерации, основатель и художественный руководитель театра "Русская антреприза" имени Андрея Миронова. За свою жизнь он сыграл более 80 ролей в кино и театре, скончался 9 апреля 2021 года в возрасте 82 лет.

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