Экс-мэр Архангельска представит "Русофоболокатор"

Бывший мэр Архангельска Александр Донской намерен представить публике рейтинг стран по степени благожелательности местных жителей к россиянам, передает издание 29.RU. Презентация сервиса под названием "Русофоболокатор" намечена на вторую половину июля, ближе к 20-м числам месяца, поведал экс-глава города.

По заявлению Донского, разработка сервиса стартовала после начала спецоперации, это будет рейтинг стран от максимально доброжелательных к россиянам до наиболее негативно настроенных. С его слов, сама идея зародилась у него после рассказа знакомого о том, как тот якобы был вынужден прикидываться в Европе украинцем, "чтобы не вступать в длительные диалоги о политике и не подвергаться критике".

"Инфографика будет сделана в удобной форме, чтобы любой человек мог воспользоваться, выбирая, куда поехать. <...> Пока что, получается, только Турция — такое место. И то здесь развели украинцев и россиян в разные места, чтобы люди не пересекались. А хотелось бы ездить по всему миру", — поведал Донской.

Относительно методологии создания сервиса Донской рассказал, что в каждой стране было опрошено некоторое количество жителей, на основании ответов которых и проводилось ранжирование государств. "Достаточно большой объем работ произведен. В каждой стране, как я понял, достаточно опросить 50 человек, чтобы было понимание, что происходит. Не нужны большие объемы данных", — объявил он изданию.

В прошлом году Донской предложил переименовать Архангельск в Путинград. По его мысли, подобное изменение придало бы "очень мощный толчок к развитию" города, поскольку "точно никто из чиновников не будет косячить". Саму область он также предложил переименовать в Ангельскую с тем, чтобы получить "Путинград в Ангельской области".