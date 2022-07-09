Мундеп Самусев получил предложение сложить полномочия

Замглавы МО № 15 Игорь Королев обратился к муниципальному депутату Сергею Самусеву с предложением по собственной воле сложить полномочия, рассказал последний на своей странице во "ВКонтакте" 9 июля. К посту мундеп прикрепил копию полученного от Королева письма.

В тексте документа автор сетует, что на заседании муниципального совета 19 апреля ему и некоторым другим депутатам пришлось делать "неоднократные замечания и предостережения" в адрес Самусева относительно "недопустимости высказываний, направленных на дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации". Также Королев напомнил адресату о наложенном на него 29 июня штрафе за попытку поучаствовать в шествии "Бессмертного полка" с портретом погибшего в Харькове в марте 2022 года узника фашистских лагерей Бориса Романченко.

Кроме того, Королев известил Самусева о результатах якобы проведенного мониторинга публикаций последнего во "ВКонтакте". По его утверждению, в большинстве публикаций наблюдалось "оскорбительное и пренебрежительное отношение к Президенту Российской Федерации В.В. Путину и к форме правления в Российской Федерации".

"Если у Вас стоит задача дискредитировать действия публичной власти в Российской Федерации, рекомендую Вам уйти в отставку по собственному желанию, досрочно прекратив полномочия депутата Муниципального Совета МО МО № 15", — резюмировал Королев в своем послании.

Свою развернутую позицию относительно полученного обращения Самусев пообещал изложить "чуть позже". Сам он с середины мая находится не в России, уехать ему пришлось после приглашения в в полицию для дачи объяснений относительно пацифистских постов в соцсетях.

Фото: Сергей Самусев / ВКонтакте