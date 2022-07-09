Рассуждая о спецоперации, Медведев обратился к опыту дворовых драк

Замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил в своем Telegram-канале о том, что благодаря спецоперации на Украине мировые страны стали серьезнее относиться к России. Пост с подобным наблюдением был опубликован 9 июля.

Рассуждая о задачах спецоперации, Медведев сообщил, что среди прочих существует "ещё одна задача, которая уже решена". "С Россией стали считаться по-настоящему, — пояснил он подписчикам. — Как с Советским Союзом. А в чём-то и серьёзнее, судя по набору санкций".

По уверению Медведева, "совсем недавно было иначе", так что на саммитах G8 Россию якобы не звали обсуждать вопросы экономики и обороны западных стран.

"Если с тобой не считаются — дело плохо. Как в детстве, когда в твой двор пришли драться из соседнего. Если ты струсил и свинтил домой, ты никто и больше тебя никуда не позовут. А если ты врезал первым, то шансы отстоять своё становятся существенно выше", — прибег к аналогии бывший президент и завершил свои размышления тезисом о важности того, "чтобы страну уважали и с ней считались".

Ранее глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген прокомментировал возросшую в последние месяцы медийную активность Медведева, назвав того "клоуном".