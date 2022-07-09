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Новости 18:02

В Минобрнауки считают, что новая система высшего образования не будет изолированной

фото ЗакС политика В Минобрнауки считают, что новая система высшего образования не будет изолированной

Новая система высшего образования будет открыта для взаимодействия с дружественно настроенными к России странами и институтами, заявил 9 июля замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев.

"Когда мы говорим, что хотим создать национально ориентированную систему высшего образования, мы не строим изолированную систему. Она открыта для взаимодействия, кооперации и сотрудничества со всеми теми странами, институциями, образовательными учреждениями, вузами, научными организациями, людьми, которые настроены к нам дружественно, которые готовы с нами продолжать эту работу", — приводит слова чиновника ТАСС.

При этом Афанасьев выступил против "навязывания единообразной системы" в высшем образовании. "Мы должны построить ту систему уровней, стандартов, содержания образования, методов образования, образовательных организаций, которая служит интересам нашей страны", — объявил он, присовокупив, что такая система должна строиться на основе общечеловеческих ценностей и в соответствии с интересами глобального развития.

В конце июня глава Минобрнауки Валерий Фальков назвал "недостаточным" четырехлетний срок подготовки бакалавров.


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