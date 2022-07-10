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Новости 10:29

Канадские власти решили расширить антироссийские санкции

фото ЗакС политика Канадские власти решили расширить антироссийские санкции

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли объявила о новых секторальных санкциях в отношении России. Как сообщается на сайте канадского правительства, чиновница выразила желание "истощить" бюджет, использующийся для ведения военной спецоперации на Украине.

"Канада расширит существующие меры в нефтяном, газовом и химическом секторах, включив в них промышленное производство. Эти новые меры запретят канадским службам участвовать в производстве товаров, производимых этими секторами", - говорится в сообщении.

Под новые санкции попадут также транспортная сфера, производство металлов и электроники.

Ранее на неделе Канада включила в свои санкционные списки патриарха Кирилла, официального представителя МИД Марию Захарову, телеведущих Екатерину Андрееву, Ольгу Скабееву и Артема Шейнина.


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