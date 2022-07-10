За Витебским вокзалом разрешили благоустраивать новое общественное пространство

Чиновники из Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) выдали разрешение на работы по благоустройству зоны отдыха рядом с Витебским вокзалом, которую петербуржцам пообещали в марте.

Как сообщает пресс-служба Смольного, подрядчик (ГКУ "Управление по благоустройству и коммунальному хозяйству") начнет разбивать сквер между зданием Витебского вокзала и улицей Введенского канала 1 августа. К 10 октября создание рекреации должно завершиться.

В зоне отдыха появятся озеленение, освещение, плиточное покрытие и скамейки, которые выполнят в "железнодорожном" стиле. Раньше этот участок земли в Адмиралтейском районе занимали точки несанкционированной торговли.