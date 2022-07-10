ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 16:30

Штаб ЛДПР в Петербурге забрал бюст Жириновского у студентки-скульптора

фото ЗакС политика Штаб ЛДПР в Петербурге забрал бюст Жириновского у студентки-скульптора

Петербургская студентка-скульптор из академии Штиглица сдала в качестве итоговой работы за первый курс бюст основателя ЛДПР Владимира Жириновского, получив за него четверку. После этого, как пишет издание "Mash на Мойке", произведением заинтересовались в региональном штабе партии и с согласия автора забрали изваяние в офис.

По мнению скульптора, ушедший из жизни политик был харизматичным патриотом. Работа над бюстом заняла полтора месяца.

Напомним, что Жириновский скончался в апреле в возрасте 75 лет, в последние два с лишним месяца жизни не показываясь на публике. Официальной причиной его смерти назвали последствия перенесенного коронавируса. Бюсты Жириновского выставляли в петербургском штабе ЛДПР еще при его жизни.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости10 июля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама