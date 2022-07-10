Штаб ЛДПР в Петербурге забрал бюст Жириновского у студентки-скульптора

Петербургская студентка-скульптор из академии Штиглица сдала в качестве итоговой работы за первый курс бюст основателя ЛДПР Владимира Жириновского, получив за него четверку. После этого, как пишет издание "Mash на Мойке", произведением заинтересовались в региональном штабе партии и с согласия автора забрали изваяние в офис.

По мнению скульптора, ушедший из жизни политик был харизматичным патриотом. Работа над бюстом заняла полтора месяца.

Напомним, что Жириновский скончался в апреле в возрасте 75 лет, в последние два с лишним месяца жизни не показываясь на публике. Официальной причиной его смерти назвали последствия перенесенного коронавируса. Бюсты Жириновского выставляли в петербургском штабе ЛДПР еще при его жизни.