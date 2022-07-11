Газопровод "Северный поток" останавливают на плановое техобслуживание

Ключевая нить по поставке газа в Европу трубопровод "Северный поток" (он же "Северный поток — 1") приостановит прокачку топлива ввиду планового технического обслуживания, передаёт "Интерфакс". Процесс затянется до 21 июля. Оператор Nord Stream AG отключит обе ветки газопровода.

Данная процедура, уточнили в компании, проводится ежегодно.

"Профилактические остановки синхронизируются по всей цепочке добычи и логистики газа — от месторождения до конечного потребителя. Этот график согласуется газотранспортными операторами многих стран — производителей, потребителей, транзитеров. Сроки этого ремонта были опубликованы в сентябре прошлого года и с тех пор не менялись", — сообщили в Nord Stream AG.

По мнению участников рынка, из-за отключения двух нитей газопровода в европейских странах может усилиться дефицит данного вида топлива, так как объёмы поставок перенаправят на другие ветки потока.

Ранее, напомним, стало известно, что мощности новой ветки газопровода "Северный поток – 2" будут задействованы для газоснабжения Северо-Запада РФ.