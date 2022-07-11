В России приостановили деятельность Профсоюза журналистов из-за публикации, дискредитирующей ВС РФ

Городской суд Москвы изучит иск прокуратуры, которая добивается ликвидации межрегиональной общественной организации "Профсоюз журналистов и работников СМИ", её деятельность уже приостановлена, пишут "Ведомости", ссылаясь на определение суда о принятии к производству административного дела от 16 июня.

В определении от 4 июля о приостановки деятельности профсоюза сообщается, что поводом для данной меры послужило административное дело о дискредитации российской армии. Его завели после публикации на сайте издания, которая якобы содержит некорректные сведения о специальной военной операции.

По версии прокуратуры, профсоюз пользуется своими информресурсами для распространения недостоверных данных. В связи с этим работа организации якобы "влечёт за собой нарушение прав и свобод человека и гражданина, причинение вреда общественному порядку и общественной безопасности, обществу и государству".

Представитель профсоюза сообщил "Ведомостям", что ещё в мае столичная прокуратура уведомила организацию о проверке его деятельности, потребовав предоставить устав, решения и протоколы съездов и заседаний, данные о финансировании. Об итогах проверки организации не рассказали.

Адвокат Максим Крупский отметил, что профсоюз не уведомили ни о готовящемся иске против него, ни о возбуждении административного делопроизводства, несмотря на то, что данная процедура обязательна.

Профсоюз журналистов и работников СМИ учредили в 2016 году. В нем состоят более 600 сотрудников медиа из 40 регионов РФ. Официальную регистрацию в Министерстве юстиции организация получила осенью 2017 года. В числе целей профсоюза называются отстаивание и защита прав журналистов на ведение своей профессиональной деятельности.