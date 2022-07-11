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Новости 11:02

Компания Electrolux объявила об уходе из России

фото ЗакС политика Компания Electrolux объявила об уходе из России

Шведская компания, специализирующаяся на производстве электротехники, Electrolux Professional сворачивает свой бизнес в России: все активы она намерена продать топ-менеджменту российского подразделения, информирует Reuters.

По заявлению пресс-службы компании, ввиду продолжающейся на Украине военной спецоперации и наложенных на РФ санкций продажа и обслуживание производимого оборудования представляются ей невозможным в долгосрочной перспективе.

Затраты в 3,31 млн долларов, которые вызваны прекращением деятельности, попадут в графу расходов и будут покрыты.

Electrolux выпускает профессиональное оборудование под марками Electrolux, Zanussi, AEG, REX, McCulloch, Eureka и других.

Напомним также, что ранее Госдума приняла в третьем чтении законопроект о легализации  параллельного импорта.


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