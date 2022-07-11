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В Госдуме предложили полностью запретить "пропаганду нетрадиционных отношений"

фото ЗакС политика В Госдуме предложили полностью запретить "пропаганду нетрадиционных отношений"

Руководитель комитета Государственной думы по информационной политике Александр Хинштейн выступил в поддержку инициативы своего коллеги Вячеслава Володина, предложившего полностью запретить пропаганду нетрадиционных ценностей.

По словам депутата, над соответствующим законопроект уже начал работать руководимый им комитет.

На сегодняшний день запрет на пропаганду нетрадиционных отношений введён только в отношении детей. 

Народные избранники в свою очередь предлагают распространить его аудиторию без ограничения возраста (в оффлайн, в СМИ, в интернете, социальных сетях и онлайн-кинотеатрах). В Кодекс об административных правонарушениях следует внести соответствующие коррективы в статью 6.21.

Кроме того, депутаты хотят ввести более ужесточённое наказание за пропаганду педофилии. И, наконец, следует запретить "распространение среди детей не только пропаганды, но любой другой информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения и извращения". 

Предложения уже изучены Роскомнадзором и Минцифры.

Володин направил в профильный комитет Госдумы проект закона о запрещении "пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений" среди россиян всех возрастов, а не только несовершеннолетних, в начале июня.


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