Появление Z-символики в метро Петербурга оплатило рекламное агентство

Плакаты с символом Z в метрополитене Петербурга были размещены силами и за счет рекламного агентства "Метроном", следует из ответа начальника подземки Евгения Козина на обращение депутатов ЗакСа Александра Шишлова и Бориса Вишневского.

"Бюджетные средства, а также средства ГУП "Петербургский метрополитен" для размещения указанных информационных материалов не использовались", - отметил Козин.

Начальник метрополитена также подтвердил, что инициатива разместить Z-символику в метро принадлежит трудовому коллективу. Ранее об этом депутатам заявил вице-губернатор Кирилл Поляков.

Из ответа Козина следует, что профсоюзный комитет ГУП "Петербургский метрополитен" рассмотрел и одобрил эту идею 11 марта. Однако к этому времени плакаты "Своих не бросаем" с георгиевскими лентами в форме буквы Z уже висели в подземке. Это подтверждается публикациями в СМИ и Telegram-каналах. Например, "Бумага" рассказывала об этом еще 5 марта. В тот же день Поляков записал видеообращение, в котором заявил, что комитет по транспорту и предприятия транспортного комплекса Петербурга решили поддержать акцию "За Россию".