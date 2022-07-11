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Жилком поддержал возвращение статуса "Дом образцового содержания"

фото ЗакС политика Жилком поддержал возвращение статуса "Дом образцового содержания"

Жилищный комитет поддержал идею возвращения к практике наделения многоквартирных жилых зданий статусом "Дом образцового содержания", рассказали 11 июля в пресс-службе депутата ЗакСа Алексея Цивилева.

В присланном ответе на предложение парламентария говорится, что жилком "полагает целесообразным" вернуться к присвоению соответствующего статуса жилым домам и готов поучаствовать в разработке критериев оценки и знаков отличия для советов домов, руководителей ТСЖ и управляющих компаний. Подпись под ответом поставил глава комитета Олег Зотов.

Об инициативе Цивилева с возвращением статуса "Дом образцового содержания" стало известно 9 июня. Тогда он отправил обращение в жилком, попутно напомнив, что в советское время такие таблички появлялись на стенах зданий, чье состояние не вызывало нареканий.

"В настоящее время в Санкт-Петербурге такой опыт отсутствует, а систему ЖКХ принято, как правило, ругать, часто — заслуженно. Между тем наличие позитивного опыта управления многоквартирными домами отрицать нельзя — при помощи активных и неравнодушных жителей управляющие компании способны добиться многого", — высказался в июне депутат, отметив при этом необходимость выработки процедуры и критериев присвоения соответствующего статуса.


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