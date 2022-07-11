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Новости 15:51

Путин упростил получение российского гражданства украинцами

фото ЗакС политика Путин упростил получение российского гражданства украинцами

Президент Владимир Путин подписал указ, распространяющий упрощенный режим получения российского гражданства на всех граждан Украины. Документ опубликован 11 июля на официальном портале правовой информации.

"Граждане Украины, Донецкой Народной Республики или Луганской Народной Республики и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики или Украины <...> имеют право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке", — говорится в тексте указа.

Ранее на упрощенный порядок получения гражданства России могли претендовать лишь жители ЛНР и ДНР, а также Запорожской и Херсонской областей Украины.

Ранее Совфед разрешил беженцам из Донбасса беспошлинно получать вид на жительство в России, а также водительские права и паспорта гражданина РФ.


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