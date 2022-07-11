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Смольный намерен открыть к 2027 году сотню школ и более полутора сотен детсадов

фото ЗакС политика Смольный намерен открыть к 2027 году сотню школ и более полутора сотен детсадов

В Петербурге актуализирована адресная программа обеспечения города объектами социальной инфраструктуры, сообщили 11 июля в комитете по экономической политике и стратегическому планированию.

Новая редакция документа предполагает строительство к 2027 году в общей сложности 327 социальных объектов. Речь идет о 169 детских садах, 102 школах, 44 медучреждениях и 12 пожарных депо. Финансирование объектов будет проводиться как за счет бюджета, так и силами частных инвесторов.

"В дальнейшем здания, возводимые инвесторами, будут переданы в казну Санкт-Петербурга на безвозмездной или возмездной основах", — указали в комитете.

Ранее губернатор Александр Беглов подписал постановление городского правительства об увеличении лимитов финансирования по социально значимым объектам адресной инвестиционной программы.


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