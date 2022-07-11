ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 16:54

Художник Сергиенко подарит Мариуполю свое новое творение

фото ЗакС политика Художник Сергиенко подарит Мариуполю свое новое творение

Петербургский художник Алексей Сергиенко собирается подарить Мариуполю свою новую скульптуру - огромный букет металлических ромашек. Помочь перевезти творение вызвался депутат Государственной думы Виталий Милонов, сообщили в Telegram-канале городского отделения партии 11 июля. 

Милонов заявил, что скульптура станет уместным украшением для разрушенного Мариуполя. 

"Считаю, что ромашки – хороший подарок для разрушенного украинскими националистами города, они станут символом новой весны. Я готов организовать доставку и установку арт-объекта, думаю, найдется множество людей, готовых поучаствовать", - приводят слова депутата в партии. 

Ромашки - частый сюжет, который прослеживается во многих работах петербургского художника. Например, одна из популярных работ Сергиенко - президент Владимир Путин, обнимающий собаку на фоне этих цветов. 

Напомним, недавно Сергиенко представил картину, приуроченную к юбилею музыканта Виктора Цоя. На холсте певца изобразили в военной форме на фоне разрушенного Мариуполя. На плече у него был шеврон с буквой Z, ставшей символом поддержки специальной военной операции на территории Украины. 

Константин Леньков, фото: Арт-центр Сергиенко


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости11 июля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама