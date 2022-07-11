Художник Сергиенко подарит Мариуполю свое новое творение

Петербургский художник Алексей Сергиенко собирается подарить Мариуполю свою новую скульптуру - огромный букет металлических ромашек. Помочь перевезти творение вызвался депутат Государственной думы Виталий Милонов, сообщили в Telegram-канале городского отделения партии 11 июля.

Милонов заявил, что скульптура станет уместным украшением для разрушенного Мариуполя.

"Считаю, что ромашки – хороший подарок для разрушенного украинскими националистами города, они станут символом новой весны. Я готов организовать доставку и установку арт-объекта, думаю, найдется множество людей, готовых поучаствовать", - приводят слова депутата в партии.

Ромашки - частый сюжет, который прослеживается во многих работах петербургского художника. Например, одна из популярных работ Сергиенко - президент Владимир Путин, обнимающий собаку на фоне этих цветов.

Напомним, недавно Сергиенко представил картину, приуроченную к юбилею музыканта Виктора Цоя. На холсте певца изобразили в военной форме на фоне разрушенного Мариуполя. На плече у него был шеврон с буквой Z, ставшей символом поддержки специальной военной операции на территории Украины.

Константин Леньков, фото: Арт-центр Сергиенко