ЗакС Петербурга закупит две тысячи блокнотов с символикой парламента

Законодательное собрание Петербурга ищет поставщика двух тысяч блокнотов с символикой городского парламента. На канцтовары собираются потратить не более 272 тысяч рублей.

В Заксобрании ищут 50-страничные блокноты темно-синего цвета формата А5 на спирали. На обложке с помощью тиснения должен быть изображен Мариинский дворец.

Один такой блокнот оценили в 136 рублей. Прием заявок от потенциальных поставщиков будет приниматься 21 июля.

Напомним, недавно петербургский парламент закупал тираж детских книг о российском законодательстве и раскраски-антистресс "Кототерапия". На литературу для детей собирались выделить до 970 тысяч рублей.

Константин Леньков