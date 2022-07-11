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ЗакС Петербурга закупит две тысячи блокнотов с символикой парламента

фото ЗакС политика ЗакС Петербурга закупит две тысячи блокнотов с символикой парламента

Законодательное собрание Петербурга ищет поставщика двух тысяч блокнотов с символикой городского парламента. На канцтовары собираются потратить не более 272 тысяч рублей.  

В Заксобрании ищут 50-страничные блокноты темно-синего цвета формата А5 на спирали. На обложке с помощью тиснения должен быть изображен Мариинский дворец. 

Один такой блокнот оценили в 136 рублей. Прием заявок от потенциальных поставщиков будет приниматься 21 июля. 

Напомним, недавно петербургский парламент закупал тираж детских книг о российском законодательстве и раскраски-антистресс "Кототерапия". На литературу для детей собирались выделить до 970 тысяч рублей. 

Константин Леньков


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