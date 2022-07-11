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Депутаты намерены распространить статус ветерана на военнослужащих ФСБ

фото ЗакС политика Депутаты намерены распространить статус ветерана на военнослужащих ФСБ

Группа депутатов внесла 11 июля на рассмотрение Госдумы законопроект о наделении военнослужащих ФСБ статусом ветерана боевых действий, следует из электронной базы нижней палаты парламента.

Как следует из пояснительной записки к документу, речь идет о военнослужащих органов федеральной службы безопасности, которым случилось отражать вооруженное вторжение в Россию, а также противодействовать провокациям на госгранице и приграничной территории страны близ мест проведения спецоперации на Украине. Признанные инвалидами после ранения, контузии, увечья или заболевания в ходе участия в таких действиях военнослужащие получат статус инвалида боевых действий, сообщают авторы инициативы.

"Законопроект позволит повысить уровень социальной защиты и реализовать права вышеуказанных граждан на получение статуса ветерана боевых действий и инвалида боевых действий с предоставлением соответствующих мер социальной поддержки", — говорится в пояснительной записке к проекту.

Ранее в Госдуме выступили за полный запрет "пропаганды нетрадиционных отношений".


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