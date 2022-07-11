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Бельский озаботился будущим петербургского киберспорта

фото ЗакС политика Бельский озаботился будущим петербургского киберспорта

Спикер Заксобрания Александр Бельский провел в Мариинском дворце встречу с участниками киберспортивного сообщества Петербурга, известила пресс-служба городского парламента 11 июля. В мероприятии приняли участие депутат Андрей Малков, а также главы Федерации электронного спорта и университетских клубов, бизнесмены и преподаватели.

На встрече прозвучало предложение создать в Петербурге единый центр для взаимодействия киберспортсменов. Суть предложения Бельский более подробно изложил в своем Telegram-канале, указав, что предлагаемая площадка должна будет объединить представителей разных организаций и федераций киберспорта.

"Договорились увидеться через пару недель, чтобы обсудить создание площадки предметнее. Мы должны объединиться и вывести Петербург в лидеры по киберспорту", — заключил спикер ЗакСа.

Ранее Бельский высказывался о готовности Петербурга стать "центром новой дипломатии".

Фото: Telegram-канал Александра Бельского


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