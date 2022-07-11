Володин рассказал о планах на пятничное внеочередное заседание Госдумы

Спикер Госдумы Вячеслав Володин обрисовал повестку внеочередного заседания 15 июля, передает в понедельник парламентская пресс-служба. По его словам, депутаты соберутся ради рассмотрения законопроектов, касающихся поддержки граждан и отечественной экономики.

"На [внеочередном пленарном заседании в пятницу] планируется рассмотреть инициативы правительства и депутатов по поддержке граждан и экономики", — приводит пресс-служба слова председателя ГД.

По заявлению Володина, с 4 июля на рассмотрение парламента поступило 42 законодательные инициативы, а всего за две недели было внесено 86 проектов. В такой ситуации долг депутатов состоит в том, чтобы рассмотреть их в ближайшее время, не перенося на осень, выразил уверенность спикер.

Ранее стало известно о планах депутатов Госдумы собраться на внеочередное заседание ради решения возникших "неотложных вопросов".