Sephora продаст российские магазины местному руководству

Французская сеть Sephora продаст 88 своих российских магазинов под брендом "Иль де Ботэ" местному генеральному директору, сообщило 11 июля РИА "Новости" со ссылкой на агентство France-Presse.

Как сообщается, продаже подлежат 100 % акций дочернего предприятия топ-менеджеру "с целью обеспечения преемственности для сотрудников". Сумма сделки неизвестна.

Согласно данным ТАСС, в магазинах компании работают около 1 200 сотрудников. При этом российский рынок приносит сети Sephora приблизительно 3 % от общемировых продаж.

Сегодня же стало известно о планах шведской Electrolux Professional продать российский бизнес локальному топ-менеджменту и покинуть рынок.