"Ъ": Lush сворачивает бизнес в России

Косметическая сеть из Британии Lush собирается закрыть все свои российские магазины ввиду невозможности наладить даже параллельный импорт, поделились с "Коммерсантом" осведомлённые источники.

Владелец российского сегмента бизнеса предпринимает этот шаг ввиду логистических проблем. Британские поставщики прекратили работать с российскими партнёрами ещё в марте, почти сразу после начала военной спецоперации. Последняя партия, которая должна была приехать в Россию, так и не доехала до страны, застряв в Риге. Параллельный импорт в данном случае невозможен, так как владелец бренда работает только напрямую с партнёрами.

Работу может продолжить онлайн-магазин, который будет реализовывать складские остатки.

Lush пришёл в Россию в 2001 году. По сведениям The Wall Street Journal, доля бизнеса в РФ и на Украине составляет около 2% годовой выручки глобальной Lush. В Петербурге до начала СВО функционировали 50 точек, после - 27.

11 июля стало известно, что французская косметическая сеть Sephora продаст 88 своих российских магазинов под брендом "Иль де Ботэ" местному генеральному директору.