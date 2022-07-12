Приставы требуют с муниципального совета МО "Смольнинское" 100 тысяч рублей

Главное управление Федеральной службы судебных приставовов по Петербургу постановило взыскать с муниципального совета МО "Смольнинское" 100 тысяч рублей за неисполнение решений суда, сообщил ЗАКС.Ру глава округа Григорий Ранков. Депутаты были обязаны опубликовать на своем сайте решения Горсуда о признании некоторых решений мундепов недействительными.

Всего ФССП в конце июня выписала два постановления по 50 тысяч каждое (есть в распоряжении ЗАКС.Ру). В совет они поступили 11 июля. Муниципальный совет должен заплатить в течение недели. У муниципалов есть возможность обжаловать постановление в десятидневный срок.

Мундеп Дмитрий Балтруков сообщил ЗАКС.Ру, что у депутатов не получится самим обжаловать решение, поскольку это входит в полномочия Ранкова, и никто кроме него сделать это не может. Ранков заявил, что не видит оснований для обжалования.

Ранее прокуратура требовала от совета опубликовать решения Горсуда на сайте и в муниципальной газете. Балтруков рассказывал, что все требования (кроме газеты, которая уже длительное время не выходит) выполнялись.

Напомним, в МО "Смольнинское" после выборов 2019 года продолжается конфликт между независимыми депутатами и главой МО Ранковым. Последний не позволяет депутатам собираться в здании муниципалитета, от чего им приходится встречаться на крыльце.