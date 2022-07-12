ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 14:24

Росприроднадзор нашёл в Петербурге ещё один пригодный для купания пруд

фото ЗакС политика Росприроднадзор нашёл в Петербурге ещё один пригодный для купания пруд

Роспотребнадзор Петербурга проинформировал горожан о состоянии водоёмов с обустроенными рядом с ними пляжами: после нового отбора проб воды пригодными для купания признали уже два, информирует пресс-служба ведомства.

Забор воды производится на 24 пляжах города. Согласно последним исследованиям, санитарно-химическим, микробиологическим и паразитологическим нормам соответствуют Ольгинский пруд у парка Сосновка и Верхнее Суздальское озеро в Озерках. В июне разрешили купаться только в первом.

Остальные водоёмы Северной столицы - в том числе акватория Финского залива - Роспотребнадзор признал неподходящими для приёма водных процедур.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости12 июля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама