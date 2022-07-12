Росприроднадзор нашёл в Петербурге ещё один пригодный для купания пруд

Роспотребнадзор Петербурга проинформировал горожан о состоянии водоёмов с обустроенными рядом с ними пляжами: после нового отбора проб воды пригодными для купания признали уже два, информирует пресс-служба ведомства.

Забор воды производится на 24 пляжах города. Согласно последним исследованиям, санитарно-химическим, микробиологическим и паразитологическим нормам соответствуют Ольгинский пруд у парка Сосновка и Верхнее Суздальское озеро в Озерках. В июне разрешили купаться только в первом.

Остальные водоёмы Северной столицы - в том числе акватория Финского залива - Роспотребнадзор признал неподходящими для приёма водных процедур.