Tinder грозит штраф до шести миллионов рублей за отказ локализовать данные россиян

Роскомнадзор составил протокол на американскую компанию Match Group, владеющую сервисом знакомств Tinder, за нежелание локализовать данные пользователей в России, передает 12 июля ТАСС со ссылкой на судебный участок мирового судьи Таганского района Москвы.

"В суд поступил протокол, составленный в отношении Match Group по ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ ("Невыполнение оператором при сборе персональных данных обязанности по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения или извлечения персональных данных граждан РФ с использованием баз данных, находящихся в РФ)", — рассказали агентству в судебной пресс-службе.

Максимальный размер штрафа по указанной статье составляет шесть миллионов рублей. Рассмотрение протокола назначено на 28 июля.

Также сегодня РКН выписал второй протокол в отношении "Яндекс.Еды" за утечку персональных данных курьеров сервиса (ч. 1 ст. 13.11 КоАП РФ), сообщил "Интерфакс". Компании грозит штраф в размере до 100 тысяч рублей.