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Tinder грозит штраф до шести миллионов рублей за отказ локализовать данные россиян

фото ЗакС политика Tinder грозит штраф до шести миллионов рублей за отказ локализовать данные россиян

Роскомнадзор составил протокол на американскую компанию Match Group, владеющую сервисом знакомств Tinder, за нежелание локализовать данные пользователей в России, передает 12 июля ТАСС со ссылкой на судебный участок мирового судьи Таганского района Москвы.

"В суд поступил протокол, составленный в отношении Match Group по ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ ("Невыполнение оператором при сборе персональных данных обязанности по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения или извлечения персональных данных граждан РФ с использованием баз данных, находящихся в РФ)", — рассказали агентству в судебной пресс-службе.

Максимальный размер штрафа по указанной статье составляет шесть миллионов рублей. Рассмотрение протокола назначено на 28 июля.

Также сегодня РКН выписал второй протокол в отношении "Яндекс.Еды" за утечку персональных данных курьеров сервиса (ч. 1 ст. 13.11 КоАП РФ), сообщил "Интерфакс". Компании грозит штраф в размере до 100 тысяч рублей.


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