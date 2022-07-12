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Минцифры выступило за передачу данных россиян государству без обезличивания

фото ЗакС политика Минцифры выступило за передачу данных россиян государству без обезличивания

Минцифры разработало новый вариант закона о персональных данных, предполагающий передачу бизнесом персональных данных россиян по запросу от госорганов, сообщил 12 июля "Коммерсантъ". По утверждению издания, согласия граждан на это документ не предполагает.

Как пишет "Коммерсантъ", после получения запроса от государства бизнес должен будет передавать на безвозмездной основе массивы данных в государственную информационную систему уполномоченного органа, который их обезличит. Среди прочей передаваемой информации окажутся и персональные данные клиентов, при этом согласия последних для подобных манипуляций не потребуется.

В целом же состав данных и цели их использования должно будет определить правительство. Бесплатный доступ к обезличенным данным Минцифры предлагает предоставить госорганам и разработчикам. При этом министерство утверждает, что извлекать персональные данные из массива они не смогут.

Ранее комитет Госдумы по информационной политике одобрил передачу биометрических данных россиян в единую базу данных без согласия владельцев.


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