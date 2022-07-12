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Новости 17:15

Петербург перечислит НКО восемь миллионов рублей на социальную рекламу

фото ЗакС политика Петербург перечислит НКО восемь миллионов рублей на социальную рекламу

Губернатор Александр Беглов подписал постановление о предоставлении социально ориентированным некоммерческим организациям субсидии на производство и размещение социальной рекламы, гласит сообщение пресс-службы градоначальника от 12 июля.

Субсидии будут предоставляться по результатам конкурсного отбора, участие в котором не смогут принять муниципальные учреждения. "Максимальный размер одной субсидии не может превышать одну третью часть от общего объема средств, предусмотренных в городском бюджете на выплату грантов на производство и размещение социальной рекламы на 2022 год, и составляет 2 700 тысяч рублей", — сообщили в Смольном.

Всего в текущем году городское правительство выделило на социальную рекламу НКО восемь миллионов рублей.

Ранее в Смольном заявили о планах открыть 327 социальных объектов к 2027 году


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