Обидчики полицейских в Петербурге отделались условными сроками

Невский и Колпинский районные суды Петербурга рассмотрели дела о конфликтах нетрезвых горожан с сотрудниками полиции, рассказала 12 объединенная пресс-служба судов. В обоих случаях фигурантам назначили условные сроки лишения свободы.

Так, Невский райсуд рассмотрел дело в отношении Александра Серова, обвинявшегося в применении насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ) и в оскорблении его же (ст. 319 УК РФ). Согласно материалам дела, в ночь на 17 марта 2022 года горожанин был доставлен для медосвидетельствования в наркологическую больницу, где сцепился с сотрудником полиции. Последний требовал от гражданина "прекратить выражаться грубой нецензурной бранью и пройти медицинское освидетельствование". В ответ Серов обругал сотрудника правопорядка и "высказал последнему угрозу нанесения телесных повреждений", передает пресс-служба судов. По версии следствия, своими действиями гражданин "унизил честь и достоинство П. как представителя власти, а также нарушил нормальную деятельность органов власти".

Суд счел вину Серова доказанной и приговорил его к лишению свободы на 2 года 1 месяц условно с испытательным сроком 2 года.

Сегодня же Колпинский райсуд вынес решение по делу о схватке нетрезвого Сергея Беляева с полицейским в кабине лифта вечером 15 мая. По версии следствия, горожанин отказался пройти в служебную машину для доставления в отдел полиции, подкрепив свой отказ попыткой ударить силовика. Действия петербуржца были квалифицированы как применение насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ), суд назначил ему один год условно с испытательным сроком 1 год.

В конце июня на свободу вышел фигурант "московского дела" Егор Лесных, признанный виновным в применении насилия против представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Суд в Москве приговорил его по этой статье к трем годам колонии общего режима.