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Минпромторг заявил о достаточных запасах вакцин и медикаментов на случай вспышки оспы

фото ЗакС политика Минпромторг заявил о достаточных запасах вакцин и медикаментов на случай вспышки оспы

Россия обеспечена всем необходимым на случай вспышки оспы, пишет 12 июля ТАСС со ссылкой на заявление Минпромторга.

"В России достаточно запасов лекарств, вакцин и средств индивидуальной защиты, которые могут понадобиться в случае вспышки оспы", — цитирует агентство сообщение ведомства.

Согласно информации Минпромторга, в стране налажено производство вакцины от оспы. При этом, согласно данным Минздрава, препарат обеспечивает 85 % защит от вируса оспы обезьян, при этом сейчас идут испытания новой вакцины. Также Минпромторг прорабатывает совместно с Роспотребнадзором возможность масштабирования новой вакцины и тест-систем для выявления вируса оспы обезьян.

Сегодня же стало известно о первом подтвержденном случае вируса оспы обезьян в России. 


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