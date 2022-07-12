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Новости 10:36

Россиянин, вернувшийся из Европы, привёз с собой первое в стране заражение оспой обезьян

фото ЗакС политика Россиянин, вернувшийся из Европы, привёз с собой первое в стране заражение оспой обезьян

В России зафиксировали первый случай заражения оспой обезьян: заражение выявили у туриста, вернувшегося домой из Европы, информирует пресс-служба Роспотребнадзора.

Россиянин обратился за помощью в медицинское учреждение, пожаловавшись на сыпь. Проведённые анализы показали, что мужчина инфицирован вирусом оспы обезьян. Болезнь протекает в лёгкой форме, жизни россиянина ничего не угрожает.

Специалисты Роспотребнадзора установили всех, кто контактировал с заражённым, — за ними наблюдают медики.

"Все контактные лица своевременно установлены и находятся под медицинским наблюдением. В случае подтверждения диагноза им будет оказана вся необходимая медпомощь", — добавили в ведомстве.

Всего в мире по состоянию на 12 июля выявлено свыше 9,8 тысячи случаев заражения оспой обезьян.


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