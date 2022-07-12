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Новости 12 июля, 20:01

В Петербурге на четверть выросло количество личных банкротств

фото ЗакС политика В Петербурге на четверть выросло количество личных банкротств

Количество личных банкротств в Петербурге за первые шесть месяцев 2022 года увеличилось на 26,1 % относительно того же периода в 2021 году, пишет 12 июля "Коммерсантъ". По итогам первого полугодия в городе стали банкротами 4 822 физических лица и индивидуальных предпринимателей, передает издание со ссылкой на данные Федресурса.

По словам главы Федресурса Алексея Юхнина, в России увеличивается количество обращений за внесудебным банкротством. "В феврале этого года был принят закон о сохранении на счетах должников доходов в размере прожиточного минимума, и некоторые приставы, возможно, успели завершить исполнительное производство в отношении пенсионеров, живущих на пенсию меньше этой величины. Впрочем, массовость этот процесс наберет примерно в середине 2023 года, с учетом лага на инертность системы", — допустил эксперт.

Конкурсные производства в первом полугодии вводились в отношении 420 юрлиц и крестьянско-фермерских хозяйств. В целом же Петербург оказался на третьем месте среди регионов России по количеству обанкротившихся компаний, уступив лишь Москве и Подмосковью.

Ранее представитель Центробанка выступил против продления моратория на возбуждение дел о банкротстве, высказавшись в пользу возобладания "рыночной дисциплины".


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