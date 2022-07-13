После серии обысков в ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" задержали четырёх человек

Минувшим днём, 12 июля, после допроса в Главном следственном управлении ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти из 13 сотрудников ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" вышли только девять, в том числе руководитель предприятия Сергей Волков, пишет "Фонтанка".

Все задержанные являются специалистами, занимающимися подключением новостроек к сетям "Водоканала".

Четверых сотрудников задержали на двое суток до избрания меры пресечения. Среди них — экс-гендиректор "Водоканала" Александр Данилов и ведущий специалист предприятия по подключениям к сетям Вячеслав Гольдин.

Напомним, экономическая полиция нагрянула с обысками к топ-менеджерам "Водоканала" днём ранее, 12 июля. По предварительной информации, речь идёт об уголовном деле по. ч 3 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями"). В разбирательстве упоминаются эпизоды о подключении городских новостроек к центральному водоснабжению по заниженным расценкам. Временные рамки ограничиваются 2017 годом. Ущерб предприятию составил не менее 170 млн рублей.