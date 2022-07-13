Пиотровский: На ремонт обновлённого книжного в Доме Зингера потратят 200 млн рублей

Курирующий в том числе блок культуры петербургский вице-губернатор Борис Пиотровский рассказал у себя в Telegram-канале о ходе работ в помещениях Дома Зингера, в которых должен расположиться "исторический" книжный магазин.

По словам чиновника, 1 июля Смольный заключил с ЗАО "Зингер" договор субаренды на срок до 2047 года. Вскоре в помещениях, которые ранее занимал Дом книги, должен начаться ремонт. Перепланировки на объекте не запланированы, поскольку дом является памятником культуры.

"Когда читатели зайдут в магазин, первое что они увидят – это книги. Задача – уйти от концепции книжного супермаркета и вернуться к классическому книжному городскому магазину с вековой историей", – представил концепцию объекта Пиотровский.

В магазине воссоздадут как профессиональное освещение в стиле модерн, так и соответствующую мебель из дерева и латуни.

На все работы, по предварительным подсчётам, уйдёт не менее 200 млн рублей. "Ремонт выполняется по определенным стандартам, есть требования к материалам, они дорогие", – отметил Пиотровский.

Ассортимент будущего книжного будет составлять не менее 100 тысяч позиций. Акцент будет делаться на локальные петербургские издательства и книги об искусстве.

Напомним, что ООО "Книжный магазин № 1", владеющее магазином "Санкт-Петербургский Дом книги", проиграло в суде собственнику помещений, компании "Зингер". В историческое здание на Невском проспекте переехало принадлежащее Смольному АО "ТФ Санкт-Петербургский дом книги". На сегодняшний день двери бывшего магазина закрыты для посетителей.