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Власти Ленобласти подтвердили планы увольнения половины сотрудников IKEA в Тихвине

фото ЗакС политика Власти Ленобласти подтвердили планы увольнения половины сотрудников IKEA в Тихвине

Режим простоя на заводе "ИКЕА Индастри Тихвин" в Тихвине будет продлен на август, передает 13 июля "Интерфакс" слова главы областного комитета по труду и занятости населения Аллы Астратовой. При этом половина сотрудников к работе на предприятии уже не вернется, заявила чиновница.

"Порядка тысячи человек работают на IKEA, предприятие также находится в простое, который будет продлен на июль и август. На сегодняшний день идет процесс увольнения по соглашению сторон порядка 500 человек, вчера 108 человек подписали это соглашение", рассказала Астратова в ходе пресс-конференции в среду.

По ее словам, сейчас в Тихвинском районе насчитывается 376 официально зарегистрированных безработных при приблизительно 800 открытых вакансиях. "Мы готовы для IKEA, где будут увольняться сотрудники, организовывать различные мероприятия <...> для дальнейшего трудоустройства", — пообещала она, уточнив при этом, что к настоящему моменту за помощью в трудоустройстве обратились 15 работников предприятия.

Сведения о планах сократить половину работников завода IKEA появились месяц назад. Теперь эта информация нашла официальное подтверждение.


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