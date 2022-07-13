ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 15:53

Северная Корея признала ДНР

фото ЗакС политика Северная Корея признала ДНР

Корейская Народно-Демократическая Республика выступила 13 июля с признанием самопровозглашенной Донецкой народной республики, известил глава последней Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

"Международный статус Донецкой народной республики и ее государственность продолжают укрепляться. Это еще одна победа нашей дипломатии", — поведал он и выразил признательность народу КНДР "за такую весомую поддержку жителей Донбасса".

По версии Пушилина, признание со стороны Северной Кореи повлечет за собой развитие  с ней экономических связей и "увеличит географию торговли" между КНДР и ДНР.

Ранее глава ДНР поведал о том, как в республике будут приводиться в исполнение смертные приговоры.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости13 июля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама