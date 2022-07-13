Северная Корея признала ДНР

Корейская Народно-Демократическая Республика выступила 13 июля с признанием самопровозглашенной Донецкой народной республики, известил глава последней Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

"Международный статус Донецкой народной республики и ее государственность продолжают укрепляться. Это еще одна победа нашей дипломатии", — поведал он и выразил признательность народу КНДР "за такую весомую поддержку жителей Донбасса".

По версии Пушилина, признание со стороны Северной Кореи повлечет за собой развитие с ней экономических связей и "увеличит географию торговли" между КНДР и ДНР.

Ранее глава ДНР поведал о том, как в республике будут приводиться в исполнение смертные приговоры.