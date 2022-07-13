Глава ДНР рассказал, каким способом будут приводить в исполнение смертные приговоры

Руководитель самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин поведал о способе смертной казни, который могут применить к иностранным наёмникам в случае отклонения их апелляций.

"Все иностранцы подали на обжалование в апелляционном порядке, ждём заседания суда. Если суд признает соответствующей меру наказания, то тогда будут переданы дела в исполнительную службу для реализации приговора. [Она] предусмотрена через расстрел", — поделился деталями процесса Пушилин в интервью "Смотрим.ру".

Напомним, 9 июня Верховный суд ДНР приговорил к смертной казни британцев Эйдена Аслина и Шона Пиннера, а также марокканца Саадуна Ибрагима, посчитав их виновными в "совершении действий, направленных на захват власти и свержение конституционного строя ДНР".

В середине июня журналисты интересовались у Пушилина о судьбе троих осужденных на смерть иностранцев. Тот в ответ заявил, что не видит никаких оснований для их помилования.

12 июля в ДНР официально отменили мораторий на исполнение смертных приговоров. Соответствующее решение объяснили "необходимостью защиты суверенитета, территориальной целостности и интересов" республики в условиях противостояния с Украиной.