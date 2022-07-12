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Новости 12 июля, 20:28

Пушилин отменил мораторий на смертную казнь в ДНР

фото ЗакС политика Пушилин отменил мораторий на смертную казнь в ДНР

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин подписал поправки у Уголовно-процессуальный кодекс об отмене моратория на смертную казнь, сообщило 12 июля ТАСС.

"Сегодня вступил в силу закон Донецкой Народной Республики "О внесении изменения в статью 202 Уголовно-исполнительного кодекса Донецкой Народной Республики". Отменен мораторий на исполнение смертных приговоров", — цитирует агентство сообщение Народного Совета республики.

Ранее парламент ДНР проголосовал за отмену моратория на применение смертной казни. Соответствующее решение объяснили "необходимостью защиты суверенитета, территориальной целостности и интересов" республики в условиях противостояния с Украиной.

В середине июня журналисты интересовались у Пушилина о судьбе троих осужденных на смерть иностранцев. Тот в ответ заявил, что не видит никаких оснований для их помилования.


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