Пушилин отменил мораторий на смертную казнь в ДНР

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин подписал поправки у Уголовно-процессуальный кодекс об отмене моратория на смертную казнь, сообщило 12 июля ТАСС.

"Сегодня вступил в силу закон Донецкой Народной Республики "О внесении изменения в статью 202 Уголовно-исполнительного кодекса Донецкой Народной Республики". Отменен мораторий на исполнение смертных приговоров", — цитирует агентство сообщение Народного Совета республики.

Ранее парламент ДНР проголосовал за отмену моратория на применение смертной казни. Соответствующее решение объяснили "необходимостью защиты суверенитета, территориальной целостности и интересов" республики в условиях противостояния с Украиной.

В середине июня журналисты интересовались у Пушилина о судьбе троих осужденных на смерть иностранцев. Тот в ответ заявил, что не видит никаких оснований для их помилования.