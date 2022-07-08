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В ДНР отменили мораторий на исполнение смертных приговоров

фото ЗакС политика В ДНР отменили мораторий на исполнение смертных приговоров

Народный совет самопровозглашённой Донецкой народной республики решил отменить мораторий на исполнение смертных приговоров, делится РИА "Новости".

Решение власти обосновали "необходимостью защиты суверенитета, территориальной целостности и интересов" ДНР в условиях военного конфликта с Украиной.

Соответствующим образом положения о наказании в виде смертной казни обретают легитимную силу.

"Возможность практического применения исключительной меры наказания — смертной казни — будет служить сдерживающим фактором совершения особо тяжких преступлений", — уверены в парламенте ДНР.

Напомним, 9 июня Верховный суд ДНР приговорил к смертной казни британцев Эйдена Аслина и Шона Пиннера, а также марокканца Саадуна Ибрагима, посчитав их виновными в "совершении действий, направленных на захват власти и свержение конституционного строя ДНР". Глава республики Денис Пушилин позже заявил, что не видит никаких оснований для их помилования.


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