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Новости 10:52

Пушилин не увидел причин для помилования осужденных на казнь британцев

фото ЗакС политика Пушилин не увидел причин для помилования осужденных на казнь британцев

Глава ДНР Денис Пушилин прокомментировал 16 июня вопрос о дальнейшей судьбе осужденных на смертную казнь британцев. Свое заявление он сделал на полях ПМЭФ.

На вопрос о возможности помилования британцев Пушилин произнес: "Пока я не вижу для этого никаких оснований". Вопрос об их обмене в качестве пленных он сообщил, что "пока это даже не обсуждается". При этом Пушилин добавил, что Великобритания и Марокко не обращались к ДНР с просьбами о пересмотре приговора.

Британцы Шон Пиннер и Эйден Аслин вместе с марокканцем Брагимом Саадуном 9 июня были приговорены Верховным судом ДНР к смерти. Их посчитали виновными в наемничестве и в "совершении действий, направленных на захват власти и свержение конституционного строя ДНР". Позже пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле готовы выслушать обращение британской стороны о судьбе приговоренных, но вообще Лондону следует обсуждать судьбу соотечественников напрямую с Донецком. Косвенно к обсуждению темы присоединился и спикер Госдумы Вячеслав Володин, который накануне высказал мнение о необходимости сохранения смертной казни в ДНР.


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