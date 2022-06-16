Пушилин не увидел причин для помилования осужденных на казнь британцев

Глава ДНР Денис Пушилин прокомментировал 16 июня вопрос о дальнейшей судьбе осужденных на смертную казнь британцев. Свое заявление он сделал на полях ПМЭФ.

На вопрос о возможности помилования британцев Пушилин произнес: "Пока я не вижу для этого никаких оснований". Вопрос об их обмене в качестве пленных он сообщил, что "пока это даже не обсуждается". При этом Пушилин добавил, что Великобритания и Марокко не обращались к ДНР с просьбами о пересмотре приговора.

Британцы Шон Пиннер и Эйден Аслин вместе с марокканцем Брагимом Саадуном 9 июня были приговорены Верховным судом ДНР к смерти. Их посчитали виновными в наемничестве и в "совершении действий, направленных на захват власти и свержение конституционного строя ДНР". Позже пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле готовы выслушать обращение британской стороны о судьбе приговоренных, но вообще Лондону следует обсуждать судьбу соотечественников напрямую с Донецком. Косвенно к обсуждению темы присоединился и спикер Госдумы Вячеслав Володин, который накануне высказал мнение о необходимости сохранения смертной казни в ДНР.