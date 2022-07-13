ФСБ заподозрила жительницу Пскова в экстремистских призывах из-за постов о Путине

ФСБ по Псковской области возбудила уголовное дело о призывах к экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280 УК РФ) против 44-летней местной жительницы, рассказала 13 июля "Псковская губерния". Причиной послужили посты в соцсети "ВКонтакте" с критикой российской власти и лично президента Владимира Путина, приписываемые обвиняемой.

Как пишет издание, публикации появлялись на странице Елены Кузьминой в 2019-2020 годах. С конца 2020 года ее проверяли в том числе и по статье об оправдании терроризма, однако к настоящему моменту в фабуле следствия остались только подозрения в совершении призывов к проведению экстремистской деятельности.

По версии следователя, в инкриминируемых Кузьминой публикациях содержатся "признаки побуждения к насильственным и дискриминационным, в том числе разрушительным действиям против президента РФ В. Путина и представителей власти". В качестве меры пресечения обвиняемой избран запрет определенных действий. По заведенному делу ей грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее Псковский областной суд прекратил административное дело о демонстрации запрещенной символики (ч. 1 ст. 20.3 КоАП) против местного муниципального депутата от "Яблока" Николая Кузьмина. Речь шла об опубликованных в 2017 году в соцети "ВКонтакте" фотографиях с политиком Алексеем Навальным и его предвыборной агитацией.