Третий этап транспортной реформы может растянуться до сентября, допустил Беглов

Губернатор Александр Беглов признал существование проблем с поставками новых автобусов для частных перевозчиков, сообщила 13 июля "Фонтанка". Речь идет о технике, которая должна выйти на улицы в рамках третьего этапа транспортной реформы.

"Есть недопоставка автобусов, — согласился градоначальник. — Но я думаю, к сентябрю мы эти вопросы уладим, парк будет обновлен".

Третий этап транспортной реформы стартует 15 июля. Как ранее заявил и. о. главы комитета по транспорту Валентин Енокаев, его внедрение растянется на июль и август, что позволит вводить новые автобусы партиями, а не все сразу.