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47news: ФСБ задержала замглавы комитета по образованию Ленобласти

фото ЗакС политика 47news: ФСБ задержала замглавы комитета по образованию Ленобласти

Заместитель главы комитета по образованию Ленобласти Артем Огарков задержан по подозрению в получении взятки, пишет 13 июля портал 47news. По данным издания, задержание в конце прошлой недели провели сотрудники регионального Управления ФСБ, помимо чиновника они увезли с собой и еще одного неназванного человека.

По информации издания, управление СК по Петербургу возбудило уголовное дело о взятке, оба фигуранта отправлены под домашний арест. При этом глава комитета Вероника Реброва не смогла сообщить изданию, где находится ее подчиненный, а коллеги Огаркова объявили, что тот лежит в больнице.

В начале июля в Ленобласти ФСБ задержала специалиста Гостехнадзора по подозрению во взяточничестве.


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