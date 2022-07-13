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Суд арестовал бывшего замглавы МЧС Гуровича по делу о превышении полномочий

фото ЗакС политика Суд арестовал бывшего замглавы МЧС Гуровича по делу о превышении полномочий

Басманный суд Москвы арестовал на два месяца бывшего заместителя главы МЧС Андрея Гуровича, передает 13 июля ТАСС. Ранее он был задержан по делу о нецелевом использовании бюджетных средств на строительстве ковидного госпиталя.

"Суд удовлетворил ходатайство ГСУ СК РФ и избрал Гуровичу меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 11 сентября", — цитирует информагентство решение судьи.

Гурович обвиняется в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ), по этой статье ему грозит до 10 лет лишения свободы.

По версии следствия, в 2020 году Гурович способствовал выделению 969 миллионов рублей на строительство полевого госпиталя для больных коронавирусом в Мурманской области. Здание возвели без учета климатических условий региона, позже его пришлось демонтировать. В результате бюджету региона был нанесен ущерб на сумму свыше 320 рублей.

У бывшего чиновника и связанных с ним лиц провели обыски. Сегодня стало известно о его задержании в Москве.


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