Ленобласть ввела в эксплуатацию рекордные 2,1 млн "квадратов" жилья с начала 2022 года

Администрация Ленинградской области отчиталась о темпах жилого строительства: так, по итогам первого полугодия 2022-го регион ввёл в эксплуатацию свыше 2,1 млн кв. метров жилья.

Показатель на 120,4 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. Лидируют Всеволожский (982,7 тысячи кв. м), Ломоносовский (341,8 тысяча кв. м) и Гатчинский (182,3 тысячи кв. м) районы.

Напомним также, ранее Красногвардейский районный суд Петербурга отправил до 4 сентября под стражу гендиректора фонда защиты прав дольщиков в Ленобласти Александра Горшенева, который проходит по делу о растрате 56 млн рублей.