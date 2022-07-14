Горизбирком утвердил получающих зарплату членов комиссии

Санкт-Петербургская избирательная комиссия на заседании 14 июля определила членов, которые будут работать в штате избиркома и поступят на государственную должность Петербурга. Заместитель председателя Горизбиркома Олег Зацепа сообщил, что всего члены комиссии должны выбрать пять своих коллег.

После голосования штатные должности получили представитель ЛДПР Валерий Николаев, представитель "Единой России" Юрий Кузьмин, представительница "Справедливой России – За правду" Екатерина Фесик, а также выдвинутые в состав комиссии МО "Нарвский округ" Денис Козенко и МО "Город Сестрорецк" Борис Семенов. За двух последних проголосовало 12 членов Горизбиркома, за остальных — все.

Член ГИК от КПРФ Андрей Беляков предложил дать штатное место в комиссии представителю "Яблока" Павлу Шапчицу. За него проголосовали только трое коллег.

Согласно законодательству Петербурга, также на штатной основе работают председатель, заместитель председателя и секретарь Горизбиркома. Эти должности заняли Максим Мейксин, Олег Зацепа и Екатерина Астафьева соответственно.

Отметим, работающие в избиркоме на штатной основе получают зарплату в ГИК. Остальные могут зарабатывать деньги иными способами, не запрещенными законом.

София Саттарова